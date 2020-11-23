Украину продолжает засыпать снегом, деревья и цветы “тонут” в снегу: фото

Зима, которая пришла в Украину в ноябре,устанавливает свою власть, заметая все вокруг снегом. Украинцы продолжают делиться в соцсетях фото зимних пейзажей.

“источник” собрал в соцсетях фото зимней сказки из разных регионов страны.

Из-за аномально теплой осени в середине ноября в Украине все еще продолжали цвести цветы, которые попали под снегопады. В сети появляются фото запорошенных снегом цветущих растений – они буквально “тонут” в снегу.

Харьков

Харьковская область

Сумская область

Полтава

Запорожская область

Днепр

Черниговская область

Как сообщал “источник”, на этой неделе в разных городах Украины прошел первый снег. Украинцы делились кадрами снегопадов в соцсетях.

Кроме того, появились фото забавных снеговиков, которых украинцы спешили лепить, пока весь снег не растаял.