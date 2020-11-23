На “Танцях з зірками” назвали суперфиналистов: кто поборется за кубок

Вечером 22 ноября на канале “1+1” прошел полуфинал шоу Танці з зірками-2020, в котором за билет в суперфинал боролись три пары участников.

По итогам эфира, шоу не покинула ни одна из пар. Таким образом уже через неделю за кубок проекта так же поборются три пары – Санта Димопулос, Макс Леонов, Юлия Санина, Дмитрий Жук, Надежда Мейхер, Кирилл Васюк.

Санта Димопулос и Макс Леонов

Одна из самых технически сильных пар сезона, которой пророчат победу едва ли ни с первых эфиров. Экс-солистка “ВИА Гры” Санта Димопулос продемонстрировала на проекте уверенный рост как танцовщица и сумела завоевать поддержку зрителей.





Юлия Санина и Дмитрий Жук

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина – одна из тех участниц сезона, которой пророчили не только место в финале, но и уверенную победу. Уже через неделю певица и ее опытный партнер поборются за свой шанс. Как показали предыдущие эфиры, пара явно может рассчитывать на большую аудиторию зрителей и высокие оценки жюри.





Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

В свое время на смену Надежде Мейхер в группе “ВИА Гра” пришла молодая певица Санта Димопулос. Любопытно, но теперь коллеги стали соперницами на пути к финалу Танців з зірками-2020. Помимо поддержки зрителей 38-летняя Мейхер может полагаться и на безграничную любовь к ней Григория Чапкиса – одного из самых уважаемых членов жюри в истории проекта.





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