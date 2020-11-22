Леся Никитюк пришла на “Танці з зірками” без волос: фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк снова стала четвертым, приглашенным судьей на шоу Танці з зірками-2020 и появилась в эфире полуфинала без волос.

Как объяснила знаменитость, для образа в очередном выпуске программы она взяла понемногу от каждого из членов жюри – черного лебедя “и черную душу” от Екатерины Кухар, немного наличных в заначке (пенсию) – от Григория Чапкиса, а от Влада Ямы – отсутствие волос.

Леся Никитюк на шоу Танці з зірками-2020Фото: фрагмент эфира “1+1”

Подобный образ Леси Никитюк оказался весьма неожиданным и вызвал непонимание в Инстаграм. Хотя ни у кого и не возникло сомнений, что ведущая просто воспользовалась париком.

“Эээм… ну это юмор чисто в стиле Леси Никитюк”, “Я, наверное, чего-то не поняла, но ок”, “Этот парик – просто жесть. Зачем?” – удивились в комментариях.

Фото: фрагмент эфира “1+1”

Фото: фрагмент эфира “1+1”

Напомним, вечером 22 ноября на Танцях з зірками-2020 проходит полуфинал, в котором соревнуются всего три пары участников – Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук. Уже через неделю на проекте ожидается грандиозный суперфинал.

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