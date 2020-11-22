Якобы все на стороне Украины: какими будут отношения с США после выборов президента

Впечатление, что и республиканцы, и демократы в США сейчас на стороне Украины, обманчиво.

Такое мнение в интервью “источнику” высказал ассоциированный профессор Университета Северной Каролины в Гринсборо, уроженец Украины, который обитает в Штатах уже на протяжении 20 лет, Василий Тарас.

Он отметил, что Республиканская партия была традиционно партией “антисоветчиков”. Начиная от Афганистана и Вьетнама и заканчивая развалом СССР и стены в Берлине, они выступали против Союза и затем в какой-то степени – против России. Демократы были немного более умеренные. После 2010-го они стремились к перезагрузке отношений. Но в 2012 году стало известно о планах Трампа принять участие в выборах – и уже тогда ходила легенда, что он – друг Путина.

“Поэтому Демократической партии надо было показать противоположную позицию. Тогда как раз Россия забрала часть украинской территории, и Обама и Клинтон осудили действия Кремля – хоть по моему мнению и недостаточно. Клинтон издала книгу, в которой она позиционирует себя чуть ли не как личного врага Путина, но постоянно апеллирует к контрасту к Трампу“, – сказал Василий Тарас.

Он добавил, что поэтому республиканцы и дальше продолжают быть антироссийскими, а демократам пришлось занять эту позицию, чтобы дискредитировать Трампа. Поэтому выглядит так, будто все сейчас на стороне Украины.

На фоне заявлений Владимира Зеленского о том, что он планирует привлечь Великобританию и США и к решению вопроса Донбасса, и к “Крымской платформе”, Василий Тарас отметил, что не ожидает каких-то принципиальных изменений.

“Мы имели возможность наблюдать за 8 лет работы Байдена в качестве фактически второго лица в стране, 4 годами работы Трампа. И фактически все свелось к тому, что выразили глубокую обеспокоенность, дали помощь или финансовую, материальную, – и все это так и теплится 6 лет. Поэтому мой прогноз – все так и сохранится. Оставят определенное давление, какие-то санкции формальные. Но не стоит ждать и того, что они откажутся от Украины и скажут “мистер Путин, вы победили“, – прогнозирует профессор.

Василий Тарас подчеркнул, что Украина для Америки – это одна из где-то сотни стран, где есть интересы, и далеко не самая главная. Кроме того, сложившаяся ситуация всех устраивает.

“Потому что начать войну – это колоссальные риски, вводить санкции – это сожжение мостов на будущее. А так США и “отмазались”, и ничего не потеряли“, – резюмировал он.

Детальнее читайте в материале “источника”: Выглядит так, будто все в США за Украину, но это не так, – профессор университета Северной Каролины.