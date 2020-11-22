В неподконтрольном Луганске авто НВФ снесло остановку: есть пострадавшие

Во временно неподконтрольном Луганске “УАЗ” незаконных вооруженных формирований на улице Артема протаранил остановку общественного транспорта.

Фотоснимки с места событий опубликовали в телеграм-канале “Инцидент Луганск”.

В телеграм-канале “Журналистика со вкусом” добавили, что в результате ДТП пострадали дедушка с внучкой, которые как раз находились на остановке.

“Буханка протаранила остановку возле 28-й школы по улице Артема. На остановке была девочка(10 лет) с дедушкой, оба госпитализированы с переломами”, – сказано в сообщении.

Это, кстати, не первое ДТП за сегодня с участием НВФ. На перекрестке улиц Оборонная и Сосюра грузовик НВФ столкнулся с автомобилем. О пострадавших ничего пока неизвестно.