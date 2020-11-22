Голосовать не спешат: названа явка на выборах мэров 22 ноября в Украине

В воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит второй тур местных выборов-2020: жители Днепра, Львова, Николаева, Полтавы, Ровно, Ужгорода, Черкасс, а также Бердянска, Дрогобыча, Никополя и Славянска выбирают мэров. Однако избиратели не спешат на участки – по состоянию на 12:00 явка составляла всего лишь 9,7%.

Об этом свидетельствуют данные наблюдателей Гражданской сети ОПОРА.

Согласно имеющейся информации во время повторного голосования 22 ноября явка избирателей на голосовании во втором туре местных выборов 2020 года в 11 городах в 12:00 составила 9,7% (погрешность составляет 0,5%). Во время голосования 25 октября по всей Украине в это же время явка избирателей составляла 13,5%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах этот же час составила 8,6%.

Как сообщается, Гражданская сеть ОПОРА проводит кампанию наблюдения за повторным голосованием на выборах городских голов в 11 городах: Бердянск (Запорожская область), Днепр, Дрогобыч (Львовская область), Львов, Николаев, Никополь (Днепропетровская область), Полтава, Ровно, Славянск (Донецкая область), Ужгород, Черкассы. В день голосования, 22 ноября, на участках присутствуют почти 300 наблюдателей сети.

Как сообщал “источник”, 15 ноября в отдельных регионах Украины прошел второй тур местных выборов. По данным ЦИК, явка избирателей составила 24%.