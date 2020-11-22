Российская вакцина от коронавируса может появиться в Украине: названо условие

Разработчики российской вакцины от коронавируса “Спутник V” не разглашают информацию о клинических испытаниях, что вызывает сомнения в ее эффективности, но в Украине препарат может появиться. В тоже время в американской компании Moderna назвали цену своей вакцины.

Об этом рассказала “источнику” иммунолог Анна Волоха.

Российскую вакцину разрабатывает Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Однако там официально не подтвердили третий этап клинических исследований на большом количестве добровольцев.

“Процент недоверия к российской вакцине большой, поскольку он не проходил официально третью фазу испытаний. Но результаты первой и второй фазы известны, и им можно доверять“, – сказала Волоха.

По словам медика, этот этап проходит в России сейчас. Там вакцинируют добровольцев, врачей и людей в группе риска. Но уже есть информация, что некоторые, несмотря на вакцинацию, заболели коронавирусом. Например, в Алтайском крае заразились 3 медиков из 42. Также известно об инфицировании COVID-19 депутата Госдумы Валерия Гартунга. Он был добровольцем в испытаниях вакцины.

Разработчик вакцины все же хочет подать заявку на включение “Спутник V” в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Есть информация, что представители организации даже запросили данные о препарате.

Если российская вакцина попадет в регистрацию ВОЗ, то она сможет появится в Украине. Тем более глава Минздрава Максим Степанов отмечал, что наша страна сможет закупить российскую вакцину, если ее эффективность будет доказана на международном уровне.

“Это вакцина с аденовирусным вектором, а по тому же типу вакцина разрабатывается в Китае и Британии. Их принципы работы похожи, и нельзя говорить, что этой вакцине нужно категорически не доверять. Если будет адекватно оценен третий этап исследований, если она окажется эффективной и не будет выявлено серьезных побочных эффектов, то почему нет”, – считает Анна Волоха.

Подробней читайте в материале “источника”: Вакцины от COVID из России и США: чей препарат лучше и что получит Украина.