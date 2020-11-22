В Минске начался жесткий разгон митингующих, силовики применили спецсредства: фото и видео

В Минске, где с августа продолжаются протесты против нынешних властей Беларуси, в воскресенье, 22 ноября, на очередной воскресной акции протеста силовики начали жесткие задержания и применили против протестующих спецсредства – светошумовые гранаты.

Об этом сообщают в Telegram-канале TUT.BY новости.

В воскресенье минчане начали собираться на очередную акцию протеста. Протестные мероприятия проходят и в других городах Беларуси.

Силовики еще утром начали готовиться к подавлению очередной воскресной акции протеста, на которую колоннами выходят минчане из разных уголков города. Против участников акции протеста применили спецсредства, людей начали жестко задерживать.

Ранее стало известно о разгоне большой колонны протестующих в Малиновке. В районе ТЦ Green City в Каменной горке для разгона использовали светошумовые гранаты, также спецсредства применили на проспекте Газеты Правда.

В парке Павлова силовики разогнали протестующих, которые шли по направлению к центру.

На Максима Танка власти разместили автозаки и оцепили территорию силовиками, которые проводят зачистки и задержания.

Сотрудники ГАИ перекрыли проспект Независимости в сторону центра перед колонной, которая идет с Калиновского проспекта.

Силовики жестко задержали мужчину на улице Куйбышева. Традиционно силовики в Минске без шевронов на форме, в касках и бронежилетах.

По состоянию на 14.30 (по московскому времени) известно как минимум о 30-ти задержанных, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр “Вясна”. Задержания прошли в основном в Минске, а также в Новополоцке и Заславле.

Как сообщал “источник”, в прошлое воскресенье, 15 ноября, в Минске жестко задерживали протестующих, для разгона участников акции протеста применили слезоточивый газ.