Вывод вооружений и выборы 31 марта на Донбассе: волонтер АТО оценил действия России

Для проведения местных выборов на отдельных районах Донбасса 31 марта 2020 года Россия должна начать процедуру вывода вооружений уже в настоящее время. Однако россияне продолжают ввозить на оккупированные территории вооружение и укрепляют политический контроль над местными незаконными администрациями.

Как рассказал волонтер АТО Мирослав Гай в эфире Obozrevatel TV, если Киев хочет, чтобы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в скором времени прошли выборы, то россияне должны уже сейчас начать мероприятия по выводу военной техники. Однако Россия не делает акцент на реализации таких мер, передает Главред

“Если бы мы хотели, чтобы выборы на неподконтрольных Украине территориях прошли не под дулами автоматов вооруженных сил РФ, даже если они будут называться “народная милиция”, то вооружение нужно начинать выводить уже сейчас. Но мы не видим, что Россия это делает”, – отметил он.

Офицер также добавил, что проблема также состоит в выводе тяжелого вооружения – это займет не один месяц. На разминирование территорий с обеих сторон и вовсе могут уйти десятки лет.

Также Гай акцентировал внимание на том, что российская сторона вместо демилитаризации ОРДЛО наоборот усиливает свое военное присутствие на захваченных районах путем накопления новой техники, сил и средств.

Кроме того, Москва усилила политический контроль над данными территориями, что препятствует проведению выборов.

“Россия начала подчинять местные администрации под руководство в Ростове и продолжает раздавать российские паспорта”, – подчеркнул Мирослав Гай.