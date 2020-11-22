Шестой год войны: чем живут прифронтовые Катериновка и Золотое

Катериновка и Золотое – населенные пункты Луганской области, которые уже более 6 лет на линии огня. В свое время за оба населенные пункты шли бои, НВФ отступили, но продолжали постоянно бить по жилым домам и обвинять в обстрелах украинских военных. Более трех месяцев на Донбассе продолжается «режим всеобъемлющего прекращения огня», инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается в материале Громадського радіо.



Катериновка – село, расположенное уже за КПВВ «Золотое». Из населенного пункта молодежь давно уехала. Остались пенсионеры, которым идти или никуда, или которые не хотят, говорит Галина Ивановна

«Ни детишек, ни внуков не вижу. Я по детям скучаю. Помогаю. Я всю пенсию отдаю им. Дедушки нет у меня. Мне уже 80 лет. И я хочу тишины. Хочу детей, внуков видеть. Так мы живем ».

Последние три месяца в селе тихо. Галина Ивановна говорит, что иногда слышит взрывы, но что это такое – женщина не знает.



«Мы ложимся, перекрестимся и спать. Спокойнее. Магазин охраняют. Приезжает машина, охраняет. Газеты нам носят. Так сижу я. Пошла людей увидеть – в магазин ходят – подходят, поздоровались, вам газетка. Спасибо, ребята, спасибо! »

Как раз в то самое время, когда мы общались с Галиной Ивановной, по улице шли те же военные, раздавали украинскую прессу. Офицер группы гражданско-военного сотрудничества Виктор Швец рассказал, что газеты пытаются приносить еженедельно, а также всячески помогают местным.



«Разносим газету. Жители нас знают, мы с ними общаемся. Какие проблемы возникают – решаем. Стрелять перестали. Ну единственное, что волнуют жителей вот эти вот разминирования, когда идут плановые подрывы, немножко волнуются. Мы им объясняем ».

Валентина выходит из единого магазина в селе, куда ходила за продуктами. Женщина говорит, что хоть сейчас тише, она все равно постоянно волнуется.



«Мы хотим, чтобы это все закончилось. И все. Мы хотим мира. Покоя. Чтобы мы могли с детьми встречаться. Внуки. Мы не видим их годами. А война же не закончилась ».

10 ноября Украина открыла КПВВ в Станице Луганской, Счастье и Золотом. Но в последних двух боевики блокируют работу со своей стороны. Поэтому пройти на неподконтрольные территории Украины люди не могут. Валентина говорит, что из-за такого решения оккупантов не может увидеть родных из оккупированного Первомайска.

«Уже семь лет ждем. Все открывают-открывают. Надеемся, вдруг откроют. Мы хотим. Пункт на Первомайск. Вот для местных, почему нам нельзя? У меня там дети живут, у меня там сестры живут. И я не имею права. Нас туда не пустят », – говорит женщина.



В соседнем населенном пункте Золотое-4, настроения людей не отличаются от катериновчан. По улицам ходят полицейские и военные, они следят за порядком и за тем, чтобы не было провокаций, говорит местная жительница Нина Ивановна.

«Мы живем на линии разграничения. И они обязаны стоять. Они нам плохого ничего не делают. И нам спокойно. Сейчас спокойно, поэтому все заняты своей работой. К зиме готовимся ».

Уже в следующем году на КПВВ «Золотое» появится современный центр, где людям будут предоставлять множество административных услуг. Им уже не нужно будет ездить в город, чтобы получить пенсию или медицинскую помощь, рассказал руководитель военно-гражданской администрации города Золотое и села Катериновка Алексей Бабченко.

«Планируется Министерством реинтеграции создание полноценной сервисной зоны с центром предоставления административных услуг, отделом Государственной миграционной службы, аптечным пунктом, медпунктом, банковским учреждением, банкоматом. Также на следующий год в бюджете ПРООН запланировано создание полноценного центра предоставления административных услуг по всем пунктам, включая производство паспортов гражданина Украины, паспорта Украины для выезда за границу ».



Воспользоваться всем этим жители оккупированных территорий смогут тогда, когда боевики прекратят блокировать со своей стороны контрольный пункт пропуска. А также если будет сохраняться режим тишины и дальше. Кроме этого, объясняет власть, будет зависеть открытие пункта и от ситуации с коронавирусом на оккупированной территории.