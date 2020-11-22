Это будет метановый Чернобыль: озвучен пугающий прогноз по экокатастрофе на Донбассе

На Донбассе продолжает разрушаться инженерная структура, что очень опасно не только для Украины, но и для всей Европы, поскольку в некоторых местах на оккупированной территории захоронены ядерные отходы. Если же ситуация выйдет из-под контроля и метан в промышленных масштабах пойдет в атмосферу, уровень ущерба экологии можно будет сравнить в аварией на Чернобыльской АЭС.

Как передает “источник”, такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, 1-й заместитель министра иностранных дел Украины и Государственный секретарь МИД Украины по вопросам европейской интеграции (1998-2004), советник президента Украины по вопросам внешней политики (2006-2008) Александр Чалый во время онлайн-конференции участников “Инициативы 16 июля”, посвященной обсуждению темы “Экологический измерение процесса мирного урегулирования на Донбассе”.

Чалый отметил, что устойчивое перемирие на Донбассе создает предпосылки для диалога на темы экологии, поскольку данные проблемы уже нельзя игнорировать.

“Экологический императив должен стать ключевым элементом для мирного урегулирования ситуации на Донбассе и способствовать привлечению миротворческих усилий на глобальном и региональном уровнях. Надо поставить вопрос о создании точечных миротворческих компонентов для охраны наиболее опасных объектов. Для этого мы могли бы найти консенсус между Россией и коллективным Западом”, – говорит он.

Также Александр Чалый напомнил, что рядом с оккупированными территориями находится Запорожская АЭС, поэтому тема водного баланса Донбасса имеет особую чувствительность. Можно делать обращения и на базе Будапештского меморандума.“На сегодняшний день надо трансформировать экологический императив в определенные дипломатические шаги”, – считает Чалый.

Также он сделал акцент на том, что проблема выделения метана из старых шахт может быть очень важной для европейцев.

“Если метан в промышленных масштабах пойдет в атмосферу – это будет метановый Чернобыль”, – говорит дипломат. По его мнению, загрязнение вод способствует распространению вирусных заболеваний – и сейчас это очень актуально, учитывая пандемию коронавируса. Нельзя забывать и об объекте “Кливаж”, где в 1979 произошел подземный ядерный взрыв в мирных целях мощностью 0,2-0,3 Кт в тротиловом эквиваленте

“Чем больше ужаса, тем больше внимания к проблеме”, – говорит Чалый. По его мнению, “страшный экологический императив” может стать путем для дипломатического прогресса в вопросе Донбасса и эта тема может звучать даже на встречах в “Нормандском формате”.

Подробнее о том, почему экологическая ситуация на Донбассе может угрожать всей Европе, читайте в материале “источника”: “Экологическая война: как Донбасс превращается в новый Чернобыль”.