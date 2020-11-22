Синдром Плюшкина: в Лисичанске 75-летняя женщина устроила в своей квартире свалку. ВИДЕО

В Лисичанске 75 летняя женщина превратила свою квартиру в свалку. Тараканы и постоянный смрад от хлама и мусора донимают соседей. Представители управляющей компании предлагали владелице квартиры Елене помочь убрать жилье. И она – ни в какую, в квартиру никого не пускает.

Об этом сообщается в сюжете Суспільне

В квартире Елены мусор свален в кучи, местами до самого потолка. Стоит вонь. Чем недовольны соседи, женщина не понимает.

“Я не знаю, в коридоре уже ничего не стоит, за дом вынесу и все, а чего они снова жалуются. Ничего я уже не ношу туда, ничего я не беру, соседского у меня нет, убираю и все”, – говорит владелица квартиры Елена.

Соседка Елены Валентина Михайловна говорит, что мусор женщина носит к себе в подъезд.

“Она угрожала нам, на меня бросалась с ножом, она просто оклеветала меня и вызвала полицию. Я полиции рассказала и ее отправили в психбольницу, она там находилась. Засорила все здесь, подъезд, ей говорят это все убрать, а она ничего не убирает “, – рассказывает соседка.

Работники коммунальных служб предлагали помощь. По словам помощницы начальника ЖЭКа № 5, а именно он обслуживает дом, помочь прибраться в квартире женщине предлагали не один раз.

“Раза три мы убирали в квартире. В подъезде мы убираем. В квартиру я с полицией приходила, мы очень хорошо работаем с участковым…” , – говорит Светлана Лиличенко, помощница начальника жилищно-эксплуатационной конторы №5.

Гендиректор центра психического здоровья Луганщины Николай Овчаренко рассказывает, что такое поведение чаще всего выражают люди, страдающие такой тяжелой болезнью, как шизофрения.

Согласно закону такого человека врачи имеют право изолировать, если он представляет угрозу для других граждан.