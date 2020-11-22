Врач онкодиспансера требовал взятку за успешное проведение операции

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры разоблачили врача хирургического отделения областного клинического онкологического диспансера по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за проведение операции и лечение онкобольного (ч. 3 ст. 354 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, врач требовал и получил от пациента неправомерную выгоду в сумме 15 тыс. грн за успешно проведенную операцию, выписку из медицинского учреждения и дальнейшее амбулаторное лечение.

20 ноября по результатам обыска помещения больницы правоохранители изъяли полученные доктором денежные средства.

Следователи и процессуальные действия осуществляются совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области и Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Решается вопрос о сообщение лицу о подозрении и избрании меры пресечения.