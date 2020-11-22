Цветы “тонут” в снегу: Украину после аномального тепла засыпало снегом, фото

Украину продолжает заметать снегом, в некоторые области уже пришла настоящая зима. Украинцы продолжают делиться в соцсетях фото зимних пейзажей.

“источник” собрал фото зимней сказки из разных регионов страны.

Черниговская область

Днепр

Днепропетровская область

Полтава

Полтавская область

Сумская область

Кировоградская область

Как сообщал “источник”, на этой неделе в разных городах Украины прошел первый снег. Украинцы делились кадрами снегопадов в соцсетях.

Кроме того, появились фото забавных снеговиков, которых украинцы спешили лепить, пока весь снег не растаял.