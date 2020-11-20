В выходные дни на Луганщине потеплеет

В субботу и воскресенье в Луганской области немного потеплеет.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 21 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем от 1 0 тепла до 4 0 мороза.

В воскресенье, 22 ноября, прогнозируется также облачная погода с прояснениями. Ночью снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 1 0 тепла до 4 0 мороза.