На Луганщине бытовые потребители задолжали более 48 млн гривен

По состоянию на начало ноября 2020 бытовые потребители Луганщины задолжали уже более 48 млн грн за потребленную электрическую энергию. Ухудшение платежной дисциплины произошло в течение последних месяцев, и энергопоставщик “Енера Схід” связывает это с карантином – во время действия карантина запрещено применять санкции к должникам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Долги некоторых потребителей уже достигают 40 тысяч гривен, а почти 3000 потребителей имеют долг от 1000 гривен и больше. Крайне плохая динамика сформировалась в последние полгода: так, если по состоянию на 1 апреля было не оплачено чуть больше 21 000 выставленных населению счетов, то осенью имеем двукратное ухудшение – по состоянию на 1 ноября количество таких счетов составляет уже почти 42 000”, – сказано в сообщении.

В компании говорят, что пока некоторые потребители злоупотребляют «карантинным» законодательством и накапливают долги за потребленные услуги, энергетики продолжает выполнять все свои обязательства, как поставщики универсальной услуги. Это грозит предприятию большими убытками и финансовыми трудностями – вплоть до полного разорения. Потому что сама энергокомпания ежедневно покупает электроэнергию и платит за нее.



“В сложившейся ситуации, энергопоставщик вынужден задействовать все законные средства воздействия на злостных должников. Долги взыскиваются в судебном порядке. Так, в течение 2020 года в суды общей юрисдикции уже подано 62 заявления о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию, и это – только начало. Стоит заметить, что в случае неуплаты задолженности потребителем даже по решению суда, энергокомпания обращается в исполнительную службу для взыскания задолженности в принудительном порядке: путем наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, ареста расчетных счетов в банковских учреждениях и запрета выезда за границу. И, конечно, должник, за собственные средства дополнительно оплачивает все расходы на судебный процесс и работу исполнительной службы. На самом деле, больше проблем для потребителя, чем пользы или удовольствия”, – добавляют в компании.

Энергопоставщик напоминает, что счета за электроэнергию, потребленную в октябре, необходимо оплатить до 20 ноября. А рассчитаться за потребленную электроэнергию можно:

В Личном кабинете потребителя на сайте ООО «Энера Схід» (без комиссии!);

Воспользовавшись приложениями «Ощад 24/7» и «Приват 24»;

Воспользовавшись платежными терминалами;

В почтовых отделениях и кассах банковских учреждений.