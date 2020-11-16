Привет, первый снег: на дорогах Луганщины работают спасатели и дорожники

Этой ночью в Луганской области выпал первый снег, последствия которого начали ликвидировать сотрудники филиалов ГП «Луганский облавтодор» и спасатели территориальных подразделений ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Заместитель начальника САД в Луганской области Евгений Филин сообщил, что с ночи на дороги вышла мощная техника, в том числе 32 комбинированные дорожные машины, а также грейдеры и тракторы.

Дорожники работают в круглосуточном дежурном режиме, личный состав и техника наготове и при необходимости, оперативно будут реагировать для обеспечения проезда автодорогами Луганщины.



По прогнозам синоптиков, на днях на Луганщине могут резко ухудшиться погодные условия: снег, понижение температуры, сильный ветер. Ночью -5-7 градусов мороза, осадки с сильным ветром. Директор ГП «Луганский облавтодор» Александр Коротун подчеркнул, что несмотря на любые погодные капризы, дорожники готовы обеспечить проезд на всех автодорогах, входящих в сферу их ответственности. Он предостерег от опасности и напомнил о необходимости смены летних шин на зимние.



С утра спасатели дважды оказывали помощь водителям транспортных средств. Так, в Новодружеске сотрудники отбуксировали машину бригады скорой помощи, а в Меловом – микроавтобус.

Призываем всех участников дорожного движения, со всей ответственностью отнестись к погодным изменениям.