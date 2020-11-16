В Станице Луганской раскрыли убийство 21-летнего солдата

Под процессуальным руководством военной прокуратуры Луганского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил разоблачен и задержан военнослужащий одной из воинских частей по факту умышленного убийства (ч. 1 ст.115 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины

16 ноября в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица Луганская.

Следственно-розыскными мероприятиями установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида. По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Учитывая доказательства, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас военными прокурорами следственным путем проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщении ему о подозрения.