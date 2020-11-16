22 новых случая COVID-19 выявили на Луганщине за минувшие сутки

Лабораторно подтверждены 22 новых случая COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Рубежное – три, Кременской район – четыре, Новоайдарский – четыре, Новопсковский – семь, Попаснянский – четыре.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 5169 человек.



Из них выздоровели – 2648; лечатся – 2398 (321 – стационарно, 2077 – амбулаторно).



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 27,7%.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 16 ноября (9:00) в Украине 545 689 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9697 летальных, 244197 человек выздоровели. Всего проведено 3941651 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 9832 новых случая; летальных – 94; осуществлено 33486 тестирований; выздоровели 2753 человека.