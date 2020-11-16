Завьюжило: на Луганщине спасатели доставали легковушку из кювета

16 ноября в 6:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости помощи водителю вблизи с. Лубянка Белокуракинского района. В результате ухудшения погодных условий он не справился с управлением легковым автомобилем, и съехал с автодороги на обочину.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства.



Спасатели 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, прибыв на место происшествия, с помощью автомобиля повышенной проходимости и троса отбуксировали легковой автомобиль «ВАЗ 2111» на безопасный участок дороги.



В медицинской помощи водитель не нуждался.