На этой неделе на Луганщине ударят ночные морозы

Сегодня, 16 ноября, в Луганской области пасмурно. Снег, мокрый снег, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура днем 0-5 0 мороза.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Пасмурно. Снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м / с. Температура ночью 3-5 0 мороза, днем 0-2 0 мороза.

по городу Луганск

Пасмурно. Снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м / с. Температура ночью 3-5 0 мороза, днем 0-2 0 мороза.

Прогноз погоды по области на 17 ноября – 20 ноября 2020

17.11 Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем 0-5 0 мороза

18.11 Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 6-11 0 мороза, днем 0-5 0 мороза.

19.11 Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 8-13 0 мороза, днем 0-5 0 мороза.

20.11 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 8-13 0 мороза, днем 0-5 0 мороза.