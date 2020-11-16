В полиции рассказали некоторые подробности вчерашнего конфликта со стрельбой в Северодонецке

70-летнего жителя г. Северодонецк задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15, ст. 115 УК Украины «Покушение на убийство». 59-летний пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

15 ноября, в 16-50, в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение женщины о том, что в подъезде дома по ул. Новикова сосед выстрелил из ружья в ее отца.

Сотрудники Управления патрульной полиции задержали мужчину на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы Северодонецкого отдела полиции. По предварительной информации, конфликт между мужчинами возник вследствие длительных неприязненных отношений. С места происшествия изъято охотничье гладкоствольное ружье «ТОЗ -54», зарегистрированного на имя задержанного.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и сообщения ему о подозрении в совершении преступления.