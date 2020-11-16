Причины, симптомы, профилактика и лечение простуды

Вирусное инфекционное заболевание верхних дыхательных путей в народе известно, как простуда. Медицинский термин для этого заболевания – острый вирусный ринофарингит. Среди болезней человека это наиболее распространенное и заразное заболевание, поражающее взрослых, и частота его рецидивов составляет в среднем от двух до четырех раз в год. Частота рецидивов может возрасти до двенадцати раз в год, если болезнь поражает школьников. Когда погода меняется от сезона к сезону в тропических странах, простуда становится широко распространенной, обычно это происходит после школьных каникул. С ноября по январь и с марта по август – два тревожных периода.

Чаще всего простуда вызывается вирусом, известным как риновирус. Коронавирус, вирусы парагриппа человека или респираторно-синцитиальный вирус человека – это другие типы вирусов, которые также могут вызывать простуду. Типов вирусов, вызывающих простуду, может достигать 200, и большинство из них уже присутствует в окружающей среде. Устойчивость к этим вирусам в нашем организме никогда не возникает из-за разнообразия этих вирусов, а также развития новых вирусов. Из-за этого нередко рецидивирует простуда. Прежде чем иммунная система организма победит вирус простуды, он может заразить следующего человека.

Чихание или кашель могут распространять вирусные частицы по воздуху, а когда человек вдыхает эти частицы, это может вызвать простуду. Второй способ, при котором человек может простудиться – это контакт человека с человеком, например, рукопожатие, объятия и т. д. Простуда также может распространяться при случайном прикосновении ко рту или носу руками, зараженными риновирусом. Тем не менее, наиболее опасным является чихание, поскольку в результате чихания может быть вытеснена значительно большая концентрация вируса.

Скорость падения вирусного облака, изгнанного при чихании, может длиться в воздухе часами. Вирусное облако невидимо, потому что части ядер капли испаряются в воздухе. Из-за испарения частей ядер капель и нахождения в воздухе гораздо более мелких и невидимых ядер капель вирусное облако невозможно визуализировать невооруженным глазом. Капли от бурного чихания или кашля, выплеванные на любую поверхность, могут сохраняться часами. Поверхность, загрязненная каплями при контакте рук, также может сохраняться в течение нескольких часов. Когда вирус проникает в клетки слизистой оболочки носоглотки, то есть между носом и глоткой, он быстро размножается.

От одного до трех дней – это инкубационный период, то есть период между заражением и развитием симптомов. Примерно за день до появления симптомов, то есть начинается инфекционный период. В это время инфицированный человек может заразить других, и инфекционный период будет продолжаться в течение первых пяти дней болезни. Симптомы коронавируса в чём-то схожи, а в чём-то различаются. В переполненном помещении в непосредственной близости от инфицированного человека вирус распространяется быстрее. Поэтому дети легко заражаются в классах или на детских площадках.

Болезненность и першение в горле вместе с заложенностью и насморком, чиханием и кашлем – первые признаки простуды. Иногда могут сопровождать такие побочные симптомы, как мышечные боли, утомляемость и слабость. Сильная лихорадка или головная боль, которые приводят к сильному истощению, редко возникают из-за простуды, но в основном вызваны гриппом, очень опасным вирусом. Холод в тяжелых и редких случаях может сопровождать такие симптомы конъюнктивита, как покраснение, зуд или слезотечение. Если младенцы или маленькие дети простужаются, вышеупомянутые симптомы могут быть более серьезными. У больного, вылечившегося от простуды, в организме разовьется иммунитет к конкретному вирусу. Тем не менее, этого человека легко заразит другой вирус простуды. Обычно простуда проходит через пять-семь дней.

Когда кто-то кашляет или чихает, вирусные частицы могут перемещаться по воздуху на расстояние до 4 метров. Следовательно, чтобы не заразиться простудой от этого человека, лучший способ – избегать контакта с ним, а также держаться подальше от этого человека. Более того, вы не должны делиться полотенцами или столовыми приборами, такими как стакан, бутылка, с простуженным человеком. Если вы простудились, постарайтесь соблюдать правила гигиены, например, тщательно и часто мыть руки после сморкания. Кроме того, старайтесь не прикасаться ко рту и к лицу. Чтобы предотвратить передачу болезни другим здоровым людям, при кашле или чихании следует прикрывать нос и рот платком.

Напомни, что почти каждые день количество заболевших коронавирусом на Украине – увеличивается. Подробную статистику можно всегда посмотреть тут: https://koronainfo.ru/ukraine

Однако есть лекарства, которые помогают облегчить симптомы простуды. Доступны травяные средства для лечения простуды. Это может помочь предотвратить вирусные атаки и облегчить симптомы, укрепив иммунную систему организма. Ключевыми компонентами рецептуры являются Herba Thujae Occidentalis (трава листьев белого кедра), Radix Baptisiae Tinctoriae (корень дикого индиго) и два экстракта эхинацеи, которые представляют собой Radix Echinaceae Purpureae (корень пурпурной эхинацеи) и Radix Echinaceae Pallidae (корень бледной эхинацеи). Туи и баптизии могут стимулировать иммунную систему, а эхинацея обладает противовирусными свойствами. С помощью этой уникальной комбинации трав можно активировать иммунную систему организма. Активированная иммунная система может повысить его устойчивость к болезням и вирусным или бактериальным инфекциям.