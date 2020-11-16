Оффшоры: что это и виды

Про оффшорную зону слышали многие и довольно часто с этим понятием связаны налоговые новости. К оффшорам прибегают многие крупные корпорации, так как это позволяет оптимизировать налоговые схемы. Оффшоры что такое простым языков — отдельные страны, в которых применяется особый налоговый режим.

Если посмотреть на оффшорные зоны, то они представлены карликовыми государствами и небольшими островами. У компании, которая зарегистрирована в этой зоне есть много преимуществ.

Первое, она освобождается от необходимости сдавать отчетность и подтверждать свою деятельность. Второе, нет проблем с регистрацией компании, так как есть лишь минимальный перечень документов.

Как открыть счет в оффшоре можно узнать на сайте upsidelab-global.com. Третий плюс — низкая процентная ставка. Интерес к оффшорным зонам есть как со стороны крупных и солидных компаний, так и мошеннических организаций. Кроме того, почти все букмекерские конторы и казино имеют лицензию в одном из оффшорных государств.

Виды оффшорных зон

На карте мира представлены десятки государств, которые предлагают компаниям льготные условия по налоговой нагрузке. В Европе оффшоры расположены в Мальте, Гибралтаре, Андорре и ряде других карликовых государств. Большой выбор оффшорных зон в Латинской Америке: Белиз, Панама, Коста-Рика. Не менее известны островные оффшорные зоны: Барбарос, Кайманы, Багамы. В основном острова, которые относятся к оффшорам расположены в Тихом и Индийском океане, а также в Карибском море.

Отметим, что многие страны предлагают особые административные зоны внутри государства, где действуют налоговые льготы. Например, в Российской Федерации это Калининградская область.

Регистрация оффшоров требует серьезных финансовых затрат, так как многие страны работают по классическому принципу: освобождают компании от уплаты налога на прибыль, а в замен получают фиксированный платеж. Оффшорная зона подходит для регистрации компаний, которые занимаются инвестициями, банковскими услугами, международной торговлей, страхованием, для регистрации водных судов и самолетов. Отметим, что каждая оффшорная зона специализируется на одном-двух видах услуг.