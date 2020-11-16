Арестович рассказал правду о “российских миротворцах” для Донбасса: “Даже не обсуждается”

В подготовленном Трехсторонней контактной группой “Плану по Донбассу” нет ни единого намека на возможное введение на территорию ОРДЛО “российских миротворцев”. Более того, при обсуждении вопросов, связанных с разрешением конфликта в Украине, элементы карабахского сценария даже не рассматриваются, сообщает Диалог.UA.

Как рассказал журналистам “Украина 24” советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, “даже в качестве шутки” такой вариант не рассматривается. Арестович заявил, что такого рода недостоверную информацию может распространять Россия, “чтобы посеять панику среди народа Украины, который, скажем так, не совсем умеет противостоять информационной агрессии и очень быстро реагирует на любую “зраду”.

Арестович также предположил, что такие вбросы могут быть выгодны некоторым политическим силам, оппозиционно настроенным по отношению к действующей власти и, в честности, к главе государства. А цель вбросов – создание ситуации, при которой можно было бы оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Об абсурдности самой идеи введения на Донбасс в качестве “миротворцев” военнослужащих, представляющих страну-агрессора, говорил и глава украинской делегации Леонид Кравчук.