За Лисичанским полигоном ТБО горел дачный домик, хозпостройка и сухостой

15 ноября в 17:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в Попаснянском районе, за Лисичанским полигоном твердых бытовых отходов, по дороге к меловому карьеру.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства.

На момент прибытия спасателей 64-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области на место происшествия, огнем был охвачен заброшенный дом дачного типа, хозяйственную постройку, сухую траву, деревья и мусор на открытой территории.

Пожар на площади 500 кв. м локализован в 19:11 и ликвидирован в 22:53.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 5 пожарных на пожарной автоцистерне.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.