В Луганской области на приусадебном участке нашли гранату времен Второй мировой войны

13 ноября в 14:16 на пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области поступило сообщение что на приусадебном участке по адресу: с. Бондаровка, пер. Садовый, был обнаружен похожий на взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Марковский ГРО ГУ ГСЧС в Луганской области.

Специалист, приехавший на вызов, при обследовании обнаружил гранату Ф-1 времен ВМВ в количестве 1 единица.

К месту находки для охраны были направлены работников Марковского ОП ГУ НП Украины в Луганской области.

На следующий день на место обнаружения взрывоопасного предмета прибыла пиротехническая группа.