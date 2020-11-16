В Новоайдарском районе сгорел деревянный жилой дом

15 ноября в 13:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом секторе по адресу: Новоайдарский район, с. Колядовка, ул. Трудовая.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

На момент прибытия спасателей 25-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области на место происшествия, огнем был полностью охвачен деревянный жилой дом.

Пожар на площади 35 кв. м локализован в 15:11 и ликвидирован в 19:00.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 9 пожарных и 2 единицы техники.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже твердотопливной печи.