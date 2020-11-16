В Украине за сутки 9832 новых случая COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 ноября в Украине зафиксировано 9832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 354 медработников – 360).
Об этом сообщает Урядовый портал
|Также за последние сутки:
|госпитализированы (лица) –
|1100
|летальных случаев –
|94
|выздоровели (лица) –
|2753
|Осуществлено тестирований за сутки – в т. ч.:
|33486
|методом ПЛР —
|28685
|методом ІФА —
|4801
|За все время пандемии в стране:
|заболело (лица) –
|545689
|выздоровели (лица) –
|244197
|летальных случаев –
|9697
|проведения ПЦР-тестов –
|3941651
Количество заболеваний в регионах:
|г. Киев
|51499
|случаев
|Винницкая область –
|13948
|случаев
|Волынская область –
|18936
|случаев
|Днепропетровская область –
|22069
|случаев
|Донецкая область –
|17201
|случай
|Житомирская область –
|22847
|случаев
|Закарпатская область –
|19559
|случаев
|Запорожская область –
|19291
|случай
|Ивано-Франковская область –
|28440
|случаев
|Киевская область –
|25141
|случай
|Кировоградская область –
|3710
|случаев
|Луганская область –
|5169
|случаев
|Львовская область –
|37466
|случаев
|Николаевская область –
|12633
|случаи
|Одесская область –
|33415
|случаев
|Полтавская область –
|15262
|случаи
|Ровенская область –
|25210
|случаев
|Сумская область –
|18324
|случаев
|Тернопольская область –
|23757
|случаев
|Харьковская область –
|48179
|случаев
|Херсонская область –
|7126
|случаев
|Хмельницкая область –
|23136
|случаев
|Черкасская область –
|13478
|случаев
|Черновицкая область –
|28336
|случаев
|Черниговская область –
|11557
|случаев
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
МОЗ напоминает: соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и пользования санитайзера – спасает жизнь. Берегите себя и родных. При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу.