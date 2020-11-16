В Украине за сутки 9832 новых случая COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 ноября в Украине зафиксировано 9832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 354 медработников – 360).

Об этом сообщает Урядовый портал

Также за последние сутки: госпитализированы (лица) – 1100 летальных случаев – 94 выздоровели (лица) – 2753 Осуществлено тестирований за сутки – в т. ч.: 33486 методом ПЛР — 28685 методом ІФА — 4801 За все время пандемии в стране: заболело (лица) – 545689 выздоровели (лица) – 244197 летальных случаев – 9697 проведения ПЦР-тестов – 3941651

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев 51499 случаев Винницкая область – 13948 случаев Волынская область – 18936 случаев Днепропетровская область – 22069 случаев Донецкая область – 17201 случай Житомирская область – 22847 случаев Закарпатская область – 19559 случаев Запорожская область – 19291 случай Ивано-Франковская область – 28440 случаев Киевская область – 25141 случай Кировоградская область – 3710 случаев Луганская область – 5169 случаев Львовская область – 37466 случаев Николаевская область – 12633 случаи Одесская область – 33415 случаев Полтавская область – 15262 случаи Ровенская область – 25210 случаев Сумская область – 18324 случаев Тернопольская область – 23757 случаев Харьковская область – 48179 случаев Херсонская область – 7126 случаев Хмельницкая область – 23136 случаев Черкасская область – 13478 случаев Черновицкая область – 28336 случаев Черниговская область – 11557 случаев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

МОЗ напоминает: соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и пользования санитайзера – спасает жизнь. Берегите себя и родных. При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу.