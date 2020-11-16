В Украине за сутки 9832 новых случая COVID-19

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 ноября в Украине зафиксировано 9832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 354 медработников – 360).

Об этом сообщает Урядовый портал

Также за последние сутки: 
госпитализированы (лица) –1100
летальных случаев –94
выздоровели (лица) –2753
Осуществлено тестирований за сутки –   в т. ч.:33486
методом ПЛР —28685
методом ІФА —4801
За все время пандемии в стране: 
заболело (лица) –545689
выздоровели (лица) –244197
летальных случаев –9697
проведения ПЦР-тестов –3941651

Количество заболеваний в регионах: 

г. Киев51499случаев
Винницкая область –13948случаев
Волынская область –18936случаев
Днепропетровская область –22069случаев
Донецкая область –17201случай
Житомирская область –22847случаев
Закарпатская область –19559случаев
Запорожская область –19291случай
Ивано-Франковская область –28440случаев
Киевская область –25141случай
Кировоградская область –3710случаев
Луганская область –5169случаев
Львовская область –37466случаев
Николаевская область –12633случаи
Одесская область –33415случаев
Полтавская область –15262случаи
Ровенская область –25210случаев
Сумская область –18324случаев
Тернопольская область –23757случаев
Харьковская область –48179случаев
Херсонская область –7126случаев
Хмельницкая область –23136случаев
Черкасская область –13478случаев
Черновицкая область –28336случаев
Черниговская область –11557случаев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

МОЗ напоминает: соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и пользования санитайзера – спасает жизнь. Берегите себя и родных. При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу.