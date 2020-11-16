Украину засыпает снегом в ноябре: яркие фото и видео из разных городов

С субботы, 14 ноября, Украину начало засыпать снегом. Снегопады прошли в Сумской, Харьковской и Луганской областях.

“источник” собрал фото и видео первого снега, которые публикуют в соцсетях жители этих регионов.

В Харькове к вечеру 15 ноября выпало достаточно много снега, он лежал на земле и ветвях сосен, создавая предновогоднее настроение. Некоторые деревья еще не до конца сбросили листву, и снег лег на желтые и красные листья. Соответствующие фото опубликовали в Twitter Mal`va и Ukrinform.

В Twitter garuda 64 показали фото засыпанного снегом города Брянка в Луганской области. Там разыгралась настоящая метель. Снег укрыл и землю и деревья.

Жители Шостки также публикуют в соцсетях кадры первого снега. Там заметно похолодало, снег не тает.

Как сообщал “источник”, синоптики рассказали, будет ли снег в Украине зимой и ждать ли белоснежной сказки на Новый год.