Кто прошел в полуфинал “Танців з зірками”: на шоу осталось всего три пары

Вечером 15 ноября на паркете проекта Танці з зірками-2020 прошел четвертьфинал, по итогам которого шоу покинула уже одиннадцатая пара – Сергей Мельник и Аделина Дели.

Таким образом в полуфинал, который состоится уже через неделю, прошли три пары участников – Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук. Как отметил ведущий проекта Юрий Горбунов, зрителей ждет “чисто женский полуфинал”.

Санта Димопулос и Макс Леонов

Макс Леонов, Санта Димопулос Фото: Instagram / Танці з зірками на “1+1”

Одна из самых сильных пар сезона, которой пророчат победу. Экс-солистка “ВИА Гры” Санта Димопулос продемонстрировала на проекте уверенный рост как танцовщица, сумела завоевать поддержку зрителей и стала фавориткой членов жюри.





Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Надежда Мейхер, Кирилл ВасюкФото: Instagram / Танці з зірками на “1+1”

Любопытно, что на смену Надежде Мейхер в составе “ВИА Гры” в свое время пришла именно Санта Димопулос. Теперь коллеги по группе посоревнуются за билет в финал Танців з зірками-2020. Помимо громадной поддержки зрителей 38-летняя Мейхер может полагаться на безграничную любовь к ней одного из членов жюри – Григория Чапкиса.





Юлия Санина и Дмитрий Жук

Дмитрий Жук, Юлия СанинаФото: Instagram / Танці з зірками на “1+1”

Участница группы The Hardkiss Юлия Санина – одна из тех звезд на проекте, кому пророчили место в финале с первых эфиров. Уже через неделю певица поборется за свой шанс, и, судя по тому, как сильно пара выступила в четвертьфинале, сделает для этого все возможное.





Всего в Танцях з зірками-2020 приняли участие 14 знаменитостей со своими партнерами. На данный момент шоу уже покинули ведущий Дмитрий Танкович, певицы Слава Каминская, alyona alyona, актеры Арам Арзуманян, Тарас Цымбалюк, Дарья Петрожицкая, певец Олег Винник, телеведущая Ольга Фреймут, участник группы “Время и Стекло” Позитив, лидер “Без Обмежень” Сергей Танчинец и футболист Сергей Мельник.

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