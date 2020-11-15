МинВОТ: Блокируя КПВВ, оккупанты лишают многие семьи единственного стабильного источника доходов – украинских пенсий и соцвыплат

Решение подконтрольных России оккупационных “администраций” во временно оккупированных районах Донецкой в ​​Луганской области относительно существенного ограничения движения через линию соприкосновения вызывает резкую критику со стороны граждан, которые сейчас находятся в заложниках у оккупантов и оказались в трудном экономическом положении.

Об этом свидетельствует реакция в соцсетях, сведения общественных и правозащитных организаций и информация от родственников, находящихся на подконтрольной правительству территории, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины

В частности, 10 ноября, согласно договоренностям, достигнутым лидерами Нормандского формата в Париже в прошлом году, и доработанными в Трехсторонний контактной группе, должно было состояться синхронное открытие двух новых КПВВ в Луганской области – в Золотом и Счастье.

“Украинская сторона, заботясь в первую очередь о гражданах, выполнила все обязательства и сделала все возможное, чтобы открыть КПВВ вовремя. Зато оккупационная администрация в Луганске под надуманным предлогом отказалась открывать движение. Сейчас пропуск происходит только через КПВВ «Станица Луганская» (в течение 12 ноября в сторону временно оккупированных районов Луганской области проследовало 336 человек, на свободную территорию Украины перешло 374 человека)”, – сказано в сообщении.

Так же в Донецкой области со стороны подконтрольной украинскому правительству территории готовы пропускать людей все 4 КПВВ, но оккупационная “администрация” только дважды в неделю в очень ограниченном режиме позволяет работу только одного – в Новотроицком (в течение 12 ноября во сторону оккупированной Донетчины последовало 14 человек, в направлении свободной Украины – 16 человек).

«Действия оккупационных администраций являются нелогичными. Более того, блокируя КПВВ, оккупационная “власть” лишает многие семьи единственного стабильного источника доходов – украинских пенсий и социальных выплат. Конечно, все выплаты во время карантина сохраняются и начисляются на карточки. Действие даже просроченных карточек «Ощадбанк» продолжил. Уже сегодня люди имеют могут получить свои деньги, однако оккупационные режимы делают все, чтобы этого не произошло. Мы видим по статистике банкоматов в районе Станицы Луганской, что для людей эти средства важны », – сказал Вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Стоит отметить, что 10 ноября на КВПП в Счастье открылся и современный сервисный хаб с ЦПАУ и многими другими сервисами. В частности, здесь работает отделение «Ощадбанка», которое готово обслуживать 2000 человек в день, а также банкоматы. Но оккупационная администрация заблокировала людям доступ к пенсиям. «Мы обратили внимание на эту ситуацию наших международных партнеров и посредников с ОБСЕ. Надеемся, в ближайшее время движение в Счастье и Золотом начнется », – отметил Резников.

Украинская сторона работает над тем, чтобы снять блокировку и в Донецкой области. Ведь в середине декабря аналогичный многофункциональный сервисный хаб с ЦПАУ и отделением «Ощадбанка» откроется в КПВВ в Новотроицком.