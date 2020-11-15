В Северодонецке конфликт соседей перерос в стрельбу

В Северодонецке на улице Новикова бытовая ссора между соседями переросла в стрельбу. Инцидент произошел сегодня, 15 ноября, около 17:00.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Немедленно прибыв на месте происшествия, патрульные обнаружили мужчину с ранением в живот и ружье, стоявшее в подъезде. По словам очевидцев, вероятный стрелок находился в своей квартире.

Патрульные задержали подозреваемого.



Сейчас пострадавшего мужчины госпитализировали в Северодонецкую городскую больницу. На месте работают следователи.