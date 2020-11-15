“Новая почта” откроет свои сервисные отделения возле всех КПВВ

Накануне в г. Счастье Луганской области открылось новое отделение в сервисном центре всего в 20 метрах от контрольно-пропускного пункта въезда-выезда “Счастье”.

Об этом сообщает пресс-служба компании.



Новое отделение может обслуживать до 30 000 клиентов в месяц, проживающих на линии разграничения. Кроме отправления и получения, в отделении можно будет быстро и удобно оплатить коммунальные платежи, снять наличные с карты и получить денежный перевод.

В компании добавили, что такие отделения появятся позже в сервисных центрах у всех КПВВ.