В лесу на Луганщине нашли предмет, похожий на танковый пулемет

13 ноября пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили предмет, похожий на крупнокалиберный пулемет.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Произошло это на участке, где рядом и граница с РФ, и линия разграничения с временно оккупированной частью Луганской области. Предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый пограничный наряд обнаружил в лесу вблизи железнодорожной станции «Ильенко».

О данном факте пограничники проинформировали сотрудников компетентных правоохранительных органов. Подозрительный предмет изъяли сотрудники Национальной полиции. Действительно ли это танковый пулемет установит экспертиза.