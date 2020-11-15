Кравчук о карабахском сценарии на Донбассе: “Случилась бы очень интересная вещь”

Карабахский сценарий исключен на Донбассе. Такое заявление сделал глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук вечером 13 ноября в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Видео его заявления было обнародовано в официальном Facebook-аккаунте “Шустер online”.

Об этом сообщает Диалог

“Вопрос для меня очень деликатен, потому что… это внутренние дела либо Армении, либо Азербайджана”, – заявил Кравчук. Он высказал мнение, что “прямой аналогии” в конфликтах Карабаха и Донбасса “быть не может”. Он исключил возможность появления российских миротворцев на оккупированных территориях Донбасса, назвав подобную возможность “абсурдом”.

Глава украинской делегации напомнил, что Россия ведет против Украины “скрытую агрессию”, о которой знает весь мир.

“Случилась бы очень интересная вещь: агрессор становится миротворцем. Я в такое не верю”, – сказал Кравчук. Тем не менее, по данным экс-президента, Украина должна тщательно изучить произошедшие события в Карабахе на предмет их возможного применения для освобождения Донбасса.