В Луганской области от коронавируса умерли 123 человека

Лабораторно подтверждено 66 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 1, Лисичанск – 25, Рубежное – 6, Беловодский район – 4, Белокуракинский – 5, Кременской – 3, Марковский – 5, Меловской – 1, Новопсковский – 3, Сватовский – 11, Станично-Луганский – 2.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 5147 человек.

Из них выздоровели – 2648 (8 за последние сутки); лечатся – 2376 (321 – стационарно, 2055 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 75-летняя женщина из Беловодского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 123 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 27,6%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 15 ноября (9:00) в Украине 535 857 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9603 летальных, 241444 лица выздоровели. Всего проведено 3912966 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 10 681 новый случай; летальных – 95; осуществлено 44505 тестирований; выздоровели 2633 человека.