Резников: на Луганщине построят новую ж/д ветку

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников анонсировал проект по строительству новой железнодорожной колеи в Луганской области.



Об этом он рассказал в совместном с Президентом Владимиром Зеленским блоге, опубликованном на странице главы государства в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

“Конечно, безопасность – на первом месте и четвертый месяц” тишины “- это уже достаточно большое достижение, но это не наша конечная цель. Наша конечная цель – это возвращение Донецкой, Луганской областей и Крыма, развитие этих регионов. Поэтому мы начинаем строительство инфраструктурных объектов вдоль линии соприкосновения, в том числе и дороги, и том числе и железной дороги. Сейчас, кстати, в Луганской области мы уже на повестке имеем проект о новой колее “, – сказал Резников.

Кроме того, по его словам, на Донбассе прилагают усилия для налаживания возможности ведения бизнеса.

В то же время вице-премьер-министр отметил, что внимательно отслеживает различные паблики в соцсетях, в том числе на оккупированных территориях, и на основе увиденного делает вывод, что граждане видят изменения.

“Они понимают, что ничего хорошего не будет, пока Луганщина и Донетчина находятся в оккупации. Люди хотят жить в комфортной, мирной Украине, единой Украине”, заверил Резников.