“Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова”: Зеленский обратился к гражданам, проживающим на оккупированных территориях. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский на русском языке заверил украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях, что Украина для них открыта.

Об этом он сообщил в своем субботнем видеообращении, передает УП

Зеленский напомнил, что Украина возобновила работу всех КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО, а также открыла два новых КПВВ и сервисный центр, в котором жители ОРДЛО могут получить пенсии и соцвыплаты, в общем – 88 различных административных услуг.

“Хочу обратиться к нашим гражданам, нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Вы видите сами все. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас …

Сегодня Украина делает все, чтоб это наконец закончилось. И когда я говорю “это”, я не только о КПВВ, я про это, которое творится седьмой год “.

Он выразил надежду, что жители ОРДЛО учитывая все сделают собственные выводы и война закончится.