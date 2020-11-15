“Восток и Запад вместе”: на месте пожарищ в Луганской области высадили 10 тысяч саженцев хвойных деревьев. ФОТО

Более 250 волонтеров из Львовщины, военнослужащих и гражданских активистов Луганщины приняли участие в создании «Львовской рощи» вблизи поселка Осколоновка, пострадавшего в результате масштабных пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В рамках акции «Восток и Запад вместе!» 14 ноября на трех гектарах высажено более 10 000 саженцев деревьев хвойных пород.

«Эти саженцы сосны выращены на Львовщине в суперсовременном питомнике способом высадки с закрытой корневой системой. Поэтому деревца должны хорошо укорениться на Луганщине » – отметил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

Это первая масштабная общественная инициатива, с которой началось восстановление лесов в Луганской области. На следующей неделе должны поступить саженцы из Тернопольщины и Одесской области.

К участию в акции вместе с коллегами из «Рубежанский новостей» присоединились журналисты Буской районной газеты «Воля народа», которые сейчас находятся на Луганщине в рамках проекту медийных обменов «Изменим страну вместе!».