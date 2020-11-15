Низкая явка и нарушения: как проходит второй тур местных выборов в Украине

В воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины проходит второй тур местных выборов-2020 – украинцы выбирают мэров 7 городов. Избиратели демонстрируют низкую явку, а наблюдатели фиксируют незначительные нарушения.

Об этом сообщает “ОПОРА”.

Отмечается, что наблюдатели не фиксируют явных и повторяющихся злоупотреблений, которые могут негативно повлиять на результаты волеизъявления граждан.

По состоянию на 12:00 не было зафиксировано ни одной попытки незаконного вброса избирательных бюллетеней (пачками) в ящик для голосования.

Вместе с тем, наиболее частым нарушением являются попытки разглашения тайны голосования путем демонстрации избирателем бюллетеня или его заполнения не в кабинке для голосования. Такие факты были установлены на 2,29% избирательных участков. Попытки фотографирования избирателями бюллетеней имели место на 1,53% избирательных участков.

По данным наблюдателей, на 6,11% избирательных участков буди единичные случаи выдачи бюллетеней с нарушениями, в частности без предъявления соответствующих документов.

О том, где в Украине проходит второй тур местных выборов, читайте в материале “источника”: “Мэрские бои: пять самых интригующих схваток местных выборов”.