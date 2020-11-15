Это ставит под удар всю индустрию: озвучен печальный прогноз по последствиям карантина

Введение карантина выходного дня, который начал действовать в Украине с субботы, 14 ноября, ставит под удар не только ресторанный бизнес, но и смежные отрасли – поставщиков и тому подобное.

Об этом говорится в материале “источника”.

Как рассказали в сети ресторанов Дмитрия Борисова, карантин выходного дня не улучшит эпидемиологическую ситуацию, однако может уничтожить индустрию гостеприимства. Так, 50-60% выручки заведения общественного питания получают именно в выходные. Доставка и работа “на вынос” может компенсировать 10-15% от простоя.

“При этом остаются арендная плата, налоги. Кроме того, сам производственный цикл ресторана – закупка, заготовки “заточены” под бесперебойную работу. Нет никакой возможности адаптировать бизнес-модель под такие реалии. И это ставит под удар всю индустрию, в которой работают около миллиона человек на смежные отрасли – поставщиков и тому подобное“, – пояснил ресторатор.

Из-за весеннего карантина сети пришлось приостановить работу 50 заведений и перевести в “кадровый резерв” 3000 рабочих. Еще три заведения были полностью закрыты. В целом, за все время спрос на посещение ресторанов уменьшился на 30%.

“Карантин выходного дня” – это вызов, на который у нас нет ответа. Он оставляет безграничный простор для коррупции и никоим образом не защищает людей, которые будут продолжать ездить в общественном транспорте и посещать магазины. Зато их пытаются “уберечь” от похода в ресторан, который действительно может регулировать количество посадочных мест – а значит и людей в зале, работает с системами рециркуляции воздуха, придерживается сотен требований санитарной безопасности“, – говорит Борисов.

По его мнению, владельцы малого и среднего бизнеса будут оспаривать решение Кабмина или искать юридические пути, как обойти эти запреты.

“Ведь речь идет не просто о неполучении прибыли, не просто об убытках, а о существовании отрасли как таковой“, – констатировал Борисов.

Детальнее читайте в материале “источника”: Локдаун ниже пояса: как карантин выходного дня убивает бизнес.