В Украине начали фиксировать нарушения во втором туре местных выборов: фото и видео

В воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины проходит второй тур местных выборов-2020. Избирательные участки открылись в 8:00, однако уже зафиксированы нарушения избирательного законодательства.

В Украине стартовал второй тур выборов: где проходит голосование и когда ждать результатов



Об этом сообщили в Telegram-канале “Dubinsky.pro”.

Сообщается, что в Украинке Киевской области на некоторых участках не были опечатаны урны. Номера участков: 320767, 320756, 320773, 320769.

Перед началом голосования глава комиссии №320771 вместо того, чтобы раздать все бюллетени на столы, как того требует закон, оставила часть на подоконнике, часть в сейфе.

“Это классическая схема, при которой осуществляется вынос бюллетеня, для организации вбросов, каруселей и других фальсификаций”, – прокомментировали в сети.

На участке 320768 в Украинке член комиссии хранила печатку УИК в собственной сумке в то время, когда печатка должна храниться у секретаря участка.

О том, где в Украине пройдет второй тур местных выборов, читайте в материале “источника”: “Мэрские бои: пять самых интригующих схваток местных выборов”.