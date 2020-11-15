Из кондитера в звезды: как и чем сегодня живет победитель шоу “Х-фактор” Миша Панчишин

В 2017 году победителем известного украинского вокального шоу “Х-фактор” стал певец Миша Панчишин. theLime решил вспомнить историю талантливого молодого человека и выяснить, чем он занимается сегодня.

Будущий певец родился в 1998 году в городе Рудки Самборского району Львовской области. Учился в гимназии, которую закончил в 2015 году. Продолжил образование во Львовском профессиональном колледже гостинично-туристического и ресторанного сервиса по профессии повар-кондитер и даже работал в суше-баре во Львове.

Пением Панчишин никогда не занимался профессионально, однако музыка было его увлечением с раннего детства. В 2017 году Миша участвовал в популярном талант-шоу “X-Фактор” на телеканале СТБ. Дойдя до финала, он попал в команду Дмитрия Шурова.

Миша ПанчишинФото: youtube.com

В финале соперником Панчишина был Юрко Юрченко, который был кумиром молодежи в 1990-х годах. Однако молодому человеку удалось перепеть даже известного певца.





30 декабря в суперфинале Панчишин стал победителем шоу в результате публичного голосования телезрителей Украины. Кроме победы, он получил 1 миллион гривен, возможность записать песню и снять на нее клип, а также длительную ротацию на радиостанции Хит FM.

Миша ПанчишинФото: youtube.com

19 апреля 2018 года во Львове состоялся его сольный концерт. В этом же году выпустил дебютный клип на песню “Вода ледяная”.





В 2019 году певец выпустил песню “Baby”. По его словам, эта композиция – философский итог метаморфоз личности в результате формирования мировоззрения и представлений об отношениях.

Миша ПанчишинФото: instagram.com / yanptashkin

“Первые строчки песни пришли шесть лет назад, когда я писал портрет своей девушки. Я любил краски и свою художественную школу, музыки не было даже в планах. А когда мы стали бывшими, воспоминания об этих отношениях трансформировались в полноценную песню”, – рассказал певец.





На сегодняшний день певец продолжает заниматься сольной карьерой. В социальных сетях Миша Панчишин не очень активен – в Instagram звезда изредка выкладывает фото и делится своими мыслями.

Миша ПанчишинФото: instagram.com / yanptashkin

Ранее мы рассказали о том, что умер молодой украинский певец, принимавший участие в шоу “Х-фактор”.

Читайте также на theLime о судьбе победительницы “Х-фактора” Аиды Николайчук.

Самые интересные истории и новости дня теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime и узнавайте о них скорее.