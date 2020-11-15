Бизнес может идти в суд: юрист указал на важный нюанс с карантином выходного дня в Украине

В субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать карантин выходного дня. Юристы назвали это решение незаконным и нарушающим конституционные права украинцев, и посоветовали бизнесу, который несет убытки, подавать в суд.

Об этом в комментарии “источнику” рассказал адвокат, старший партнер АК “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец.

По словам адвоката, еще когда ввели весенний локдаун и закрыли всю развлекательную сферу, и не только, многие юристы заявляли, что такие меры власти ввели незаконно, так как они нарушают нормы Конституции. В августе текущего года это подтвердил и Конституционный суд, признав неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантинных ограничений в Украине. А именно о праве на свободу передвижения, праве покидать территорию Украины, праве на мирные собрания, праве на предпринимательскую деятельность и праве на доступ к медицинской помощи.

“Что касается карантина выходного дня, то его введение повторяет историю с весенними ограничениями, так как вновь нарушает норму Конституции о праве на предпринимательскую деятельность”, – объяснил Кравец.

Он отметил, что юридических оснований ограничивать работу предприятий в Украине в рамках карантина выходного дня нет.

“Касательно юридических аспектов могу сказать, что без соответствующего решения о введении военного или чрезвычайного положения, такие ограничения являются незаконными, о чем также было сказано в решении КС. И опять же возникает вопрос, а кто будет возмещать убытки? То есть должно быть решение об освобождении этих ТРЦ, заведений общественного питания, магазинов, которые не входят в перечень, которым разрешено работать, от налога на землю, например. На самом деле это только попытки создать вид, что власть что-то делает”, – говорит он.

Кравец также добавил, что в случае введения подобных мер бизнес может подавать в суд и защищать свои права. В частности, он сообщил, что уже есть десятки исков относительно запретов, действовавших весной.

Больше о карантине выходного дня и о том, переживет ли его бизнес, читайте в материале “источника”: “Локдаун ниже пояса: как карантин выходного дня убивает бизнес”.



