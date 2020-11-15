В Украине стартовал второй тур выборов: где проходит голосование и когда ждать результатов

В воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины проходит второй тур местных выборов-2020 – украинцы выбирают мэров 7 городов.

“источник” следит за ходом голосования.

Так, второй тур выборов городских голов и повторное голосование назначены в Киевской, Волынской, Донецкой, Одесской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях: жители Сум, Одессы, Луцка, Херсона, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинки Киевской области будут выбирать городских руководителей среди двух кандидатов, вышедших во второй тур.

В названных городах в 8:00 открылись избирательные участки, которые будут работать до 20:00.

Результаты повторного голосования 15 ноября должны обнародовать до 20 ноября включительно.

Добавим, что это не полный перечень городов, где пройдет второй тур выборов городских глав – в ряде городов голосование запланировано на следующие воскресенье – 22 и 29 ноября.

Так, 22 ноября выборы пройдут в следующих городах: Днепр, Кривой Рог, Славянск, Дрогобыч, Ужгород, Бровары, Бердянск, Полтава, Львов, Ровно, Николаев, Черкассы. 29 ноября пройдет второй тур выборов мэра Черновцов.

Также в связи с трагическими событиями повторные выборы главы Бориспольской территориальной общины в Киевской области назначены на 31 января 2021 года.

О том, где в Украине пройдет второй тур местных выборов, читайте в материале “источника”: “Мэрские бои: пять самых интригующих схваток местных выборов”.