Выломали двери и уложили лицом на пол: в Киеве жестко “наказали” нарушителей карантина, видео

В субботу, 14 ноября, когда в Украине начал действовать карантин выходного дня, его запреты решили проигнорировать в киевском респектабельном ресторане “Гавана” на берегу Днепра. Однако туда с проверкой пришли правоохранители – из-за сопротивления работников заведения им пришлось даже надевать на них наручники.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист организации “Стоп коррупции” Роман Бочкала.

О том, что ресторан работает в нарушение требований власти, стало известно по горящим огням внутри заведения и припаркованным автомобилям рядом.

“Не проблемой оказалось забронировать столик через интернет… Активисты “Стоп Коррупции” вызвали полицию. Патрульных в заведение не пустили. Они вызвали подмогу”, – рассказал Бочкала, добавив, что работники заведения ударили их коллегу правозащитника.

Приехавшие на вызов полицейские прекратили противоправную деятельность учреждения.

“Реакция полиции была мгновенная… У меня куча вопросов к карантину выходного дня и мне очень жаль рестораторов. Но трудно всем. И если не работать, то всем”, – добавил Бочкала, обнародовав соответствующие фото и видео.

В комментариях к сообщению пользователи сети обратили внимание, что правоохранители применили к рестораторам очень жесткие методы – людей клали лицом на пол, надевали наручники.

Как сообщал “источник”, 14 ноября во время карантина выходного дня в Конча-Заспе продолжал работу элитный загородный комплекс Queen Country Club, куда любят приезжать украинские политики.

К слову, в компании “Эпицентр К” заявили, что не нарушали карантин выходного дня, который начал действовать в Украине с 14 ноября.