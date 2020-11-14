“Несмотря на осторожность”: министр Степанов заболел коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который 13 ноября объяснял целесообразность введения карантина выходного дня, 14 ноября сообщил, что он получил позитивный результат теста на коронавирус.

Об этом он сообщил в Facebook.

“Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работать дистанционно, ежедневные брифинги буду проводить отсюда же“, – пишет Степанов.

Глава Минздрава призвал украинцев не посещать места скопления людей и соблюдать карантинные требования.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 13 ноября, зафиксировано 12 524 новых случая коронавируса, что стало новым антирекордом. За все время пандемии Covid-19 заразились 525 176 человек. Коронавирус унес жизни 9 508 украинцев.