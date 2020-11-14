Киевская полиция поймала нарушителей карантина: кто и как наказан, видео

С субботы, 14 ноября, в Украине начал действовать карантин выходного дня. В Киеве ловят и штрафуют нарушителей.

Об этом сообщает столичная полиция.

14 ноября в Киеве мобильные группы осуществляли проверку соблюдения карантина. Было установлено, что спортивный комплекс в Подольском районе работает в обычном режиме. Полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу. Был составлен административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также по данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, работали рестораны “Хлебный” и “Редкая птица”. Полицейские прекратили работу заведений, вывели всех посетителей и составили административные протоколы.

Ранее “источник” публиковал эксклюзивные фото, как соблюдается карантин выходного дня в Киеве.