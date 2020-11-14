За последние три года Армен Джигарханян пережил инфаркт, инсульт и состояние комы

Рано утром 14 ноября умер Армен Джигарханян. По одной из версий, 85-летний актер скончался в результате отказа почек. Смерть констатировали врачи московской клиники, в которую артист попал еще в прошлом месяце.

Последние три года оказались для Джигарханяна особенно тяжелыми: актер пережил развод с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, длительный и трудный раздел имущества, возвращение к бывшей жене Татьяне Власовой, обыски в Московском драматическом театре, которым руководил. Все это не могло не сказаться на здоровье.

Армен ДжигарханянФото: piterburger.ru

В апреле 2018 года Джигарханяна госпитализировали с инфарктом, сообщало агентство ТАСС. Тогда же актер впал в состояние комы и провел в нем около часа, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. В тот раз близкие Джигарханяна подтвердили прессе очередную госпитализацию и назвали ее последствием воспаления легких, которое артист не долечил ранее.

В июне этого года Джигарханян снова попал в больницу в тяжелом состоянии, при этом версии его госпитализации в СМИ снова разнились. Через некоторое время ситуацию изданию MK прокомментировал близкий друг артиста, режиссер Марк Рудинштейн. По его словам, состояние Джигарханяна и правда было тяжелым – незадолго до 85-летия у него случился инсульт.

Рудинштейн назвал состояние актера тяжелым, но ожидаемым в тот период его жизни. “У него давно так: больница – дом, больница – дом. Потому что у него диабет, который уже давно начал делать свое дело”, – отмечал режиссер.





3 октября Армен Джигарханян отпраздновал свой 85-й день рождения. Актер встретился с коллегами в Московском драматическом театре, утверждал, что находит силы выходить из дому. Тогда же в СМИ появилась фотография Джигарханяна, который, сидя в инвалидном кресле, принимает поздравления и большой юбилейный торт. В середине октября артист снова угодил в больницу.

85-летие ДжигарханянаФото: Марина Райкина / MK.ru

“У него был такой букет заболеваний, он, бедный, сильно мучился, живого органа у него не было, и это не преувеличение. Стали отказывать почки, – уже после смерти артиста рассказал его приятель, актер и сценарист Артур Согомонян. – С ними давно были проблемы. Еще до больницы, когда он находился дома […] Три последних дня почки совсем не работали”.

После известий о смерти актера в Московском драматическом театре готовятся к церемонии прощания. По словам Согомоняна, она наверняка состоится во вторник, 17 октября, хотя, ввиду карантинных ограничений, с этим могут быть трудности.

За годы карьеры актер сыграл более 200 ролей в театре и кино. Наиболее известными с его участием стали картины “Здравствуй, это я!”, “Собака на сене”, “Город Зеро”, “Здравствуйте, я ваша тетя” и другие.

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